Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Halil S. (25) yönetimindeki 11 AAC 888 plakalı otomobil, Dedeoğlu Caddesine dönüş yaptığı sırada kavşakta yaya Vesile S.'ye (65) çarptı. Çarpmanın sonucu yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yaşlı kadının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.