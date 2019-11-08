İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Halil S. (25) yönetimindeki 11 AAC 888 plakalı otomobil, Dedeoğlu Caddesine dönüş yaptığı sırada kavşakta yaya Vesile S.'ye (65) çarptı. Çarpmanın sonucu yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yaşlı kadının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.