Bilecik'te yakalanan 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K., T.E., A.D. ve V.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.