BŞEÜ'den, 'Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı' haberine ilişkin açıklama

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü, geçtiğimiz gün ulusal bir gazetede çıkan 'Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı' haberine ilişkin bir açıklama yayımladı.

BŞEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "12 Eylül 2020 Cumartesi günü bazı basın yayın organlarında "Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı" başlığı ile yayınlanan haber gerçeklikten tamamen uzak olup üniversitemizi ziyadesi ile rencide etmiştir. Bahse konu araç kiralama işlemi tamamen yasal çerçevede yapılmış olup taraflı ve maksatlı yapılan bu haber üniversite yönetimimizi zan atında bırakmıştır. Rektörlük makam hizmetlerinde kullanılan 2002 model binek otomobil üniversitemize, kuruluş yılımız olan 2007 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahsis edilmiştir. Aradan geçen sürede sayısız defa arızalanmış ve ciddi rakamlarla bakım-onarım masrafı çıkarmıştır. Yalnızca 2020 yılında 4 ay gibi kısa bir sürede iki defa motor arızası çıkarmış ve yolda kalmıştır. Bu arızaların tamamı gerek Emniyet tutanaklarında, gerekse ilgili servis kayıtlarında mevcuttur. Model ve yaş yıpranmasına bağlı olarak aracın ekonomik ömrü tamamlanmış olup metal yorgunluğundan kaynaklı sık sık arıza çıkarmıştır. Bu durum 29 Nisan 2020 tarihli yazımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığına arz edilmiş olup, 01 Haziran 2020 tarihli ilgili bakanlığın 4290 sayılı olur yazısı ile araç kiralama ihalesine çıkılmıştır. 5018 Sayılı kanun 28'inci maddesine istinaden şoförsüz binek araç kiralama hizmeti alınmıştır. İhalede kamu yararı gözetilerek en uygun fiyat teklifi veren firmadan araç kiralaması yapılmıştır. İhale süreci Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tamamen şeffaf olarak tamamlanmıştır. Kaldı ki üniversitemizin yaptığı bütün iş, işleyiş ve harcamalar diğer bütün kamu kurumlarının olduğu gibi Sayıştay denetimine tabidir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bizler ilim, irfan ve eğitim ülkümüzle canhıraş şekilde vazife yaparken çıkan bu tür mesnetsiz iddialara rağmen azmimizden hiçbir şey kaybetmeden geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ancak çıkan bu tür yanıltıcı ve yıpratıcı haberler hakkında kanunların bize çizdiği çerçevede hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.Bu yalan haberleri yazan kalem sahipleri tamamen yasal çerçevede tamamlanan ihale süreci hakkında tarafımızdan bilgi talep edebilirlerdi. Ancak onlar yalan, iftira ve karalama yolunu seçmişlerdir. Biz ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür içi boş iftiralardan uzak kalarak yarının gençlerini yetiştirmeye devam edeceğiz" denildi.