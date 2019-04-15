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Engelli yerine park eden resmi araç tepkilere neden oldu

Bilecik’te bir araçlık engelli park yerine işgal eden resmi araç vatandaşlarının tepkilerine neden oldu.

Bilecik'te bir araçlık engelli park yerine işgal eden resmi araç vatandaşlarının tepkilerine neden oldu.


Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde Bankalar mevkiinde yer alan bir araçlık engelli park yerine Bilecik Valiliğine ait 11 AB 305 plakalı resmi araç park etti. Aracın 4'lülerini yakarak engelli park yerine park eden vatandaşların tepkilerine neden oldu. "Resmi araç bunu yaparsa diğer sürücüler ne yapsın" diyen vatandaşlar sürücüye cezai işlem yazılmasını talep ettiler.


Öte yandan aracının Valilik Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kullanıldığı öğrenildi.

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