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Eskişehir Bilecikliler Derneği'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Saraç ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Saraç ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.


Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Saraç ve yönetim kurulu üyeleri bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerini ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek Dernek Başkanı Ahmet Saraç'a ve beraberindekilere teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Celalettin Konuk da hazır bulundu.

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