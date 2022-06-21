eTwinning kalite etiketi ödül töreni gerçekleştirildi

eTwinning kalite etiketi ödül törenine, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile etiket alan okul idarecileri ve kalite etiketi alan öğretmenler katıldı. Törende öncelikle Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altun tarafından ‘Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm' isimli proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak koordinatörlüğünü üstlendiğimiz Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm Projesi ile öğretmenlerimizin niteliksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. Nitekim projede ortaya çıkan ürünler ve gerçekleştirilen etkinlikler bizleri mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu vesile ile çalışmalarıyla eTwinning Kalite Etiketi almaya hak kazanmış değerli meslektaşlarımı kutluyorum" ifadelerini dile getirdi.

Bireysel ve okul bazlı eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketlerinin dağıtımıyla devam eden tören müzik öğretmenleri Harun Atapay, Erol Işık ve Çağrı Pala tarafından verilen müzik dinletisi eşliğindeki kapanış yemeği ile son buldu.