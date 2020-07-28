İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

Yaklaşık 5 yıl Bilecik 2.

Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevinde bulunan ve o dönem "fahri hemşehrilik beratı" verilen Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı.


2012-2017 yılları arasında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevinde bulunduktan sonra 2017 yılında Tümgeneral olarak Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine terfi eden Halis Zafer Koç, oradan Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı görevine getirilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı.


Halis Zafer Koç'un bu görevi sonrası sevgisini kazandığı Bilecikliler sosyal medya hesaplarında sevinçli haberi paylaşmaları gözlerden kaçmadı.


Diğer yandan, Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.