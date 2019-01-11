Gölpazarı Akçay Barajının yapımı tamamlandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2015 yılında yapımına başlanan Akçay Barajı'ndaki çalışmalar sona erdi. Proje ile verimli topraklar su ile buluşurken derelerdeki taşkın riskleri de azaltıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir” diye konuştu.

Bu kapsamda Bilecik çiftçilerinin yüzünü güldürecek ve ilin ekonomisine katkı sağlayacak Bilecik Gölpazarı Akçay Barajının ve sulamasının da tamamlandığının müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, depolanacak su ile 2019 yılı sulama sezonunda bin 620 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını açıkladı. Temelden 54 metre yüksekliğindeki Bilecik Gölpazarı Akçay Barajının 9,75 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu açıklayan Genel Müdür Aydın, "Bölgenin ekonomik potansiyelini hayvancılık, tarım ve tarım ürünlerine dayalı etkinlikler oluşturuyor. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörüyoruz. Bu nedenlerle tarımsal sulama imkanlarının arttırılması bölge için büyük önem arz etmektedir. Sulama şebekesi de tamamlanan bu proje ile 2018 fiyatları ile yıllık yaklaşık 7 milyon TL gelir artışı elde edilmesini hedefliyoruz” dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kente yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.