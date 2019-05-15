Güvenlik Kuvvetlerini Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nden iftar yemeği

Güvenlik Kuvvetlerini Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, Osmaneli'nde görev yapan emniyet mensuplarına iftar yemeği verdi.

Osmaneli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, Dernek Başkanı Avukat Özlem Kıral ve Yönetim Kurulu tarafından verilen iftar yemeğine; Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, eski Dernek Başkanı Aydın Yıldız, Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

Yemek sonrası konuşma yapan Emniyet Müdür vekili Dr. Özgan "Biliyorsunuz ülkemiz zor durumda bir dönemden geçiyor. Birlik, beraberliğin ve dayanışmanın en üst seviyede gereken bir gün zaten meslektaşlarımızı böyle bir günde bir araya getirdiği için Güvenlik Kuvvetlerini Kalkındırma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özlem Kıral'a ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, devletimizin bütünlüğü için canlarını seve seve feda etmekten kaçınmayan şehitlerimiz için Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Fedakârca görev yapan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Kıral ise "Bizler Osmaneli'nde güzel şeyler yapmak istiyoruz. Farklı projelerle güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Emniyetimiz 24 saat endeksli çalışıyor. Emekleri çok büyük, çocuklarından ayrı çalışıp ayrı yaşıyorlar. Onlara müteşekkiriz. Onlar, şanlı bayrağımızın inmemesi, vatanımızın bölünmemesi için gece gündüz mücadele ediyorlar. Bu uğurda şehit oluyorlar, gazi oluyorlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ayrıca benden önce dernek başkanı olarak görev yapan Aydın Yıldız'a da bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yemeğin ardından Kaymakam Yavuz da konuşmasında, “Bu mübarek Ramazan ayı içerisinde iftar yemeği vesilesiyle polislerimiz ile bir arada olmaktan mutluyuz. Aziz şehit ve gazilerimiz sayesinde huzur içinde iftar ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile yıllarca Osmaneli Güvenlik Kuvvetlerini Kalkındırma ve Dayanışma Derneğine hizmet eden eski Başkan Yıldız'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, günün anısına hazırlanan plaketi takdim ediyorum. Yeni Başkan Avukat Özlem Kıral'a yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Program, çay servisi ve yapılan sohbetlerin ardından son buldu.