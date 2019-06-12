Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde yaşanan sel sonucunda birçok ev, araç ve tarım arazisi zarar gördü.

Dün Bilecik merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde Tozman Deresinin taşması sonucu birçok ev, araç ve tarım arazisi zarar gördü. Sel adeta köyde bulunan ne varsa önüne kattı. Dere üzerinde köprü, elektrik direkleri, araçlar ve tarım arazileri zarar gördü. Yağış sebebi ile mal ve can kaybı yaşanmazken, köylüler büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Öte yandan 2015'in Haziran ayında bu köyde yağıştan benzer bir felaket yaşanmıştı.