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Yüksek Hızlı Tren hattının sefer saatleri değişiyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) saatleri 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren değişiyor.


TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara-Pendik, Pendik-Ankara, Eskişehir, Ankara, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya, Konya -Ankara, Konya-Pendik, Pendik-Konya YHT seferlerinde 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni listelerini yayınladı. Bu seferlerle birlikte ilk defa Bilecik'te 81001_81002 ve 81013_81014 nolu trenler karşılıklı günde 2 defa duracak.


16 Temmuz'dan itibaren YHT Bilecik'ten İstanbul'a her gün saat 08.09-11.49-14.44-19.09, Bilecik'ten Konya'ya her gün saat 09.59- 15.18- 21.14, Bilecik'ten Ankara'ya her gün saat 09.11-11.39-15.54-17.56-19.42-20.18 şeklinde hareket edecek.

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