İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargalar kurtarıldı

Bingöl’de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Bingöl'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.


Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğunda karga sesleri geldi. Durumu fark eden bina sakinleri, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Binaya gelen ekipler, havalandırma 3 yavru kargayı kurtarmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde mahsur kalan yavru kargaları kurtararak aynı bölgede doğaya saldı.

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