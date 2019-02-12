Bingöl'de jandarmadan şefkat eli

Bingöl'de jandarma ekipleri ilçe ilçe, köy köy gezerek vatandaşları ziyaret ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Merkez ve Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu ilçelerine bağlı bir çok köye giden jandarma ekipleri, yöre halkıyla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.

Ziyaretlerde çocuklara hediye veren jandarma personeli, beraberinde gelen sağlık ekipleri ile hasta ve yaşlılara sağlık taraması yaptırıyor.

Vatandaşlarda, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.