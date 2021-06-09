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Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl-Muş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AF 086 plakalı araç, 23 BC 117 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışanları çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 yaralıyı araçtan çıkartarak hazır bekleyen ambulanslara aldı.


Yaralılar, sevk edildikleri Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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