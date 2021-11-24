Gündüz öğretmen, gece yönetmen

Bingöl'de bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Yunus Çiftçi, akşamları da Şehri Bingöl Tiyatro ekibinin yönetmenliğini yapıyor.

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okurken, 2001 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılan seçmeyle bir oyunda hamal rolünü üstlenen sınıf öğretmeni Yunus Çiftçi, o günden bu yana çok sayıda oyunda rol alarak öğretmenlik mesleğine başlamasına rağmen tiyatrodan kopmadı. Yaklaşık 15 yıl önce meslektaşlarıyla Şehri Bingöl Tiyatrosunu kuran Çiftçi, merkez Mustafa Kemal Paşa İlkokulundaki derslerden arta kalan vaktinde de tiyatroda yönetmenlik yapıyor. Hem yetişkin hem de çocuk oyunları hazırlayan Çiftçi, Ankara, İstanbul gibi şehirlere turneler düzenleyerek tiyatro severlerle bir araya geliyor.

"Hem öğretmenliği hem tiyatroyu ilk günkü şevkle yapıyorum"

Öğretmenlik mesleğinde 20'nci yılını geride bırakan Çiftçi, hem öğretmenliği hem de tiyatroyu ilk günkü şevk ile yaptığını söyledi. Çiftçi, "Sınıf öğretmeniyim, mesleğimin 20'nci yılındayım. Öğretmenliğimin yanı sıra Bingöl'de 2007 yılından beri yarı amatör yarı profesyonel anlamda tiyatro çalışmalarını yürütmekteyim. Gündüz mesai saatleri içinde derslerime giriyorum. Akşamları da diğer ekip arkadaşlarımla birlikte tiyatro eğitimini yapmaktayız. Ben her iki işimi de severek yapıyorum. Tiyatro çalışmalarına özellikle 2007'den başladığımızdan itibaren şevkle, arzu ile işimi icra etmeye çalışıyorum. Özellikle tiyatro eğitimini egzersiz adı altında okulumdaki ve diğer okullardaki çocukların tiyatro eğitimine, drama eğitim derslerine de giriyorum. Akşam ki provalarımızda genelde biz yetişkinlere yönelik oyunlar yapıyoruz ve zazaca yapıyoruz bunu. Bunu bir öğretmen olarak niçin yapıyorum? Ben işimi severek yapıyorum, bu işimi yaparken de memleketime, çocuklarımıza, insanımıza nasıl faydalı oluruz, kültürümüze nasıl bir katkımız olur onun gayreti içindeyiz" dedi.

Şimdiye kadar 80 oyun sahnelendi

Çocuk ve yetişkin oyunlarıyla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 80 oyun sahnelediklerini aktaran Çiftçi, "İnşallah son nefesime kadar hem öğretmenlik mesleğimi icra edeceğim hem de tiyatro çalışmalarına son hız devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

7 yıldır Çiftçi ile tiyatro sahnesinde olduğunu kaydeden Yasin Torak ise "Yunus Çiftçi hocam ile beraber 7 yıldır tiyatroyla ilgileniyoruz. Kendisi gündüz öğretmenlik yapar, akşam da o yorgunlukla ben ve benim gibi arkadaşlara tiyatroyu sevdirmek adına elinden her şeyi yapar. Bunu da üstelik hiçbir beklenti içinde olmadan yapar. Bugüne kadar yapmış olduğu yüzlerce oyun var. Benim gibi de 50-60 tiyatrocu yetiştirmiştir. Eli öpülesi bir insan. Kendisine bu emeği için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.