Heyelan nedeniyle yarıklar oluştu, yol ve bahçeler zarar gördü

Bingöl'de bir köyde meydana gelen ve 5 evin bulunduğu bölgeyi etkileyen heyelandan dolayı yarıklar oluşurken, bahçe ile yollar zarar gördü.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan 20 haneli Olukpınar köyünde toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen toprak kaymasında yarıklar oluşup, yol, bağ ve bahçeler zarar görürken, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapmasının ardından 3'ü yazın kullanılan 5 ev hakkında tahliye kararı verildi. AFAD ekiplerince köyde olası bir duruma karşı da 3 adet çadır kuruldu.

5 dönüm arazisinin yarısı zarar gördü

Köydeki 5 dönüm arazisinin yarısından fazlasının zarar gördüğünü dile getiren Mehmet Ziya Böçkün, "Arazimin yarısını bahçe olarak kullanıyorum yarısını da tarla olarak. Malumunuz iki gün önce oluşan toprak kaymasından sonra bahçeler kullanılmaz hale geldi. Bir haftadır devam ediyormuş ama bu son günlerde bayağı şiddetlendi. Biz bu konuda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani dileriz ki bundan sonra herhangi bir şey olmasın. Zararımız ne olacak, bizde bilemiyoruz artık” dedi.

“Devletten yardım eli bekliyoruz”

Yaklaşık 30 yıldır köyde yaşadığını ve geçimini meyve satarak sağladığını belirten Çiftçi Ömer Burtankoçin ise, “Köydeki toprak kaymasından dolayı zararımız çok. Bağ, bahçe ne varsa heyelan hepsini götürdü. Benim tek gelirim meyveden ve ekinden. 30 yıldır bu köyde yaşıyorum, ilk defa bu kadar şiddetli gördüm. Hem köyün dış tarafında hem de iç tarafında komple heyelan var. Mağduruz. AFAD tarafından buradaki evler için birkaç çadır kuruldu. Devletten yardım eli bekliyoruz” ifadelerini kullandı.