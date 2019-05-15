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Karlıova'da yakalanan dilenciler ilçeden gönderildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yakalanan 3 dilenci, yapılan yasal işlemin ardından ilçeden gönderildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yakalanan 3 dilenci, yapılan yasal işlemin ardından ilçeden gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Karlıova Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından, Ramazan ayı nedeniyle çocuklarını kullanarak insanların duygularını sömüren dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kucağında çocuklarıyla dilenen 3 dilenci belirlenerek yakalandı. Haklarında yasal işlem yapılarak ceza uygulanan dilenciler andından ekipler tarafından ilçeden gönderildi.


Dilencilerin, ilçeye çevre illerden geldiği öğrenildi.

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