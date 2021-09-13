Ahlat'ta proje istişare toplantısı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde turizme büyük katkı sunacak olan projelerle ilgili tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kaymakamlık Proje Birimi Koordinatörü Necati Aktekin, projeler hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Projesi, Somut Olmayan Kültür Mirası Müzesi ile Marka Kent Ahlat projesi ile ilgili çeşitli slayt gösterileri ve proje detayları verildi. Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.Dr.Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri ile Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı.