Başkan Geylani, basın mensuplarıyla bir araya geldi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede bulunan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Tatvan Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Geylani, yapım aşamasında olan ve yapılacak çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Fuar çalışmaları için 3 ay önceden Kültür ve Turizm Bakanlığına proje yapılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Geylani, “Seçim dolayısı ile öncesinden hazırlanmış bir projemiz yoktu. Bunun sebebi de nisan ayı itibari ile görevi devralmamızdı. İlgili fuar heyetimizi oluşturduk, onlar çalışma yaptı. En son heyetin kararında fuarın yetişmeyeceğini, yapılsa bile çok zayıf kalacağından fuarı bu sene yapmama kararı aldık. Bakanlığımızla da görüştük. Bir sonraki sene için destek sözümüzü de aldık. Yapacağımız fuarın kötü olmasından ise yapmamak en iyisidir diye düşündük. Bir sonraki yıl düzenleyeceğimiz fuar sadece müzik ve eğlenceden ziyade sportif açıdan da ön plana çıkacak bir fuar olacak. Mesela ‘Tekerlekli Kayak' yarışmalarını geleneksel hale getireceğiz. Satranç kulübüyle de görüştük. Onların da böyle bir talebi var. Uluslar arası yarışmaları da fuar zamanına denk getirerek fuarı çok yönlü ekonomi, kültür, turizm, spor ve sanatsal aktivitelerin yoğunlukta olduğu bir yapıya kavuşturacağız” dedi.

“Daha canlı ve güzel bir şenlik yapacağız”

Nemrut Şenliği ile ilgili çalışmaların başladığını söyleyen Başkan Geylani, “21 Temmuz 2019 Pazar günü tüm halkımızın da katılacağı çok güzel bir şenlik yapacağız. Tatvan Yaşam AVM'nin önünden araçlarımız ile insanları Nemrut'a götüreceğiz. Daha canlı ve güzel bir festival yapacağız. Festivalimiz gerek sportif gerek kültürel açıdan yoğun bir şekilde geçecek. Sizin de aracılığınız ile tüm halkımızı Nemrut Şenlikleri'ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her hafta sonu sahilde etkinlik düzenliyoruz”

Sahili daha canlı ve kullanışlı bir yapıya kavuşturacaklarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Geylani, “Bundan sonra her hafta sonu sahilde etkinliklerimiz olacak. Etkinliklerimiz saat 13.00 ile 17.00 arası çocuklarımıza yönelik, akşamları da ileri yaş gruplarına yönelik olacak. Hafta sonlarımızı artık dolu dolu geçireceğiz. Bu hafta 15 Temmuz etkinliği, önümüzdeki hafta Nemrut Şenlikleri, daha sonraki haftalar ise getireceğimiz sanatçılar, yüz boyama etkinlikleri, palyaçolar, sportif faaliyetler ile vatandaşlarımız sahilde güzel vakit geçirecekler. Etkinliklerimiz yaz boyu devam edecek inşallah. Amacımız Tatvan'a gezmeye gelen insan sayısını daha da arttırmaktır” diye konuştu.

“Nemrut'a seyir terası projemiz var”

Nemrut ile ilgili güzel planlarının olduğunu vurgulayan Geylani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile seyir terası projemiz var. Ama bunun için özel izinler gerekiyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü himayesinde olan sit alanı. Hatta bizim Nemrut'a kamp alanı ile ilgili bir projemiz de var. Güneş enerjisi panelleri ve baz istasyonu kurarak elektrik ve telefon şarj merkezleri kurmak istiyoruz. İzin alabilirsek bu söylediklerimizi yapmaya hemen başlarız.”

“Bay ve bayan plaj projemizi hayata geçireceğiz”

Çöplük Plajının bulunduğu yerin sit alanı olarak onaylandığını ve buranın zarar görmeden halkın hizmetine sunmak için görüşmelere başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Geylani, şöyle dedi:

“İnsanların da yoğun olarak kullandığı bir yer. Burayla ilgili görüşmeler yaptık. Yol ve peyzaj çalışmaları yaparak güzel bir plaj alanı oluşturmak istiyoruz. Bu alan ile ilgili proje hazırlayarak ilgili bakanlığımıza sunacağız. Onay aldıktan sonra da hızlı bir şekilde plaj alanına çevireceğiz. Üniversitemizdeki hocalarımız ile de görüştük. Sit alanına zarar vermeden ahşap yapılarla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz. Bunun yanında bayanlar için de bir plaj alanı belirledik. O alan ile ilgili de çalışmalara başladık. Kısa zaman içerisinde bu çalışmaları tamamlayarak Tatvan'ımıza hem bay hem de bayan plaj alanları açacağız.”

“Altyapının yüzde yetmişini bu sene tamamlayacağız”

Altyapı çalışmalarının bu sene kontrollü bir şekilde devam ettiğini ifade eden Geylani, “Gerek İller Bankası yetkilisi, gerek belediyeden yetkilendirilen arkadaşlar gerekse muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde kontrol ediyoruz. Şu an sekiz noktada altyapı çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi için ise doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının projelerini karayollarına gönderdik. Protokol için haber bekliyoruz. Protokol imzalandıktan sonra hemen çalışmalara başlayacağız” dedi.

“Şu an bizim idari ve mülki sınırlarımız Başhan'dır”

Bitlis Belediyesiyle yaşanan mücavir alan sorununa da vurgu yapan Geylani, “Her belediye döneminde tekrarlanan bir durumdur. Şu an bizim idari ve mülki sınırlarımız Başhan'dır. Üniversite yapılırken Tatvan yer vermiş. Sonuçta üniversite yapılıyor. Bitlis'te alan olmadığı için Tatvan kendi arazisinde yer vermiş. Resmi geçerliliği olamayan bir anlaşmayla bu yapılmış. Kimse bunun takibini de yapmıyor. Sonuçta memlekete hizmettir. Tatvan'a veya Bitlis'e gelmiş çok önemli değildir. Akabinde imar hakkı başlıyor. Mülkiyet talep edilmeye başlıyor. Sıkıntılar bundan sonra başlıyor zaten. 2015 bakanlık onaylı mücavir alanımız var. Rahva'nın bu tarafına geçmiş. Bunlar gitmiş meclis kararını almış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapmışlar. Oldu bitti tarzında bir şey. Haberimiz yoktu. Haberimiz olduğu gibi itirazımızı yaptık. Yasal olmadığını ve kabul etmeyeceğimizi hem çevre şehirciliğe hem belediyeye hem de bakanlığa yazılı ve sözlü olarak yaptık. Amaç hizmetse zaten ikimizde aynı partinin belediye başkanlarıyız. Hizmet, bu memlekete gelen bir hizmettir. Sana kalmış, bana kalmış fark etmez. Bunu milletvekillerimiz de bürokrasi de belediye de halkta kabul etmez. Biz bu tür olaylara enerjimizi harcayacağımıza, bakanlıklara bu meselelerle gideceğimize projelerle gidersek hem Bitlis'e hem de Tatvan'a daha çok faydası olur. Biz bu tür ufak meselelerle değil gelecekte daha güzel hizmetlerle ilgili çalışmak istiyoruz. Şu an belirlenen sınırlar bellidir ve bu sınırların değişmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“İmar sorununu çözüme kavuşturacağız”

Rahva'nın imar durumu ile ilgili geçenlerde Ankara'ya gittiklerini açıklayan Geylani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Karar çıkmış bugün yarın elimize ulaştığı gibi askıya çıkaracağız. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de Tatvan'ın turizm bölgesi olarak koruma altına alınmasıdır. Tatvan 2011 yılında Van Gölü havzasını koruma planı içerisine alınıyor. Tabi 2009'daki Tatvan ile ilgili imar durumu neyse o şekilde kalıyor. Zaten burada mevcut yapılaşma durumu olduğu için bu karar Tatvan'ın yapılaşmasında sorun oluşturuyor. Bir sokakta 5-6 kat yapı izni varken hemen yanındaki sokakta 2-3 kat izin var. Bu da çarpık bir yapılaşmanın olmasına neden oluyor. Biz ilgili bakanlığımızla görüştüğümüzde bu işte bir yanlışlık yapıldığını kendileri de bize ilettiler. Bununla ilgili Tatvan'ı turizm korumadan çıkarmak için gerekli adımları attık. Tabi bu Cumhurbaşkanımızın imzasıyla gerçekleşen bir durum. İmar durumu belediyeye geçtikten sonra imar ile ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak yaşanan mağduriyetleri gidereceğiz.”

“Kaldırım işgalleri bazı esnaflarımızın para kazanmasını engel oluyor”

Kaldırım işgalleri ile ilgili meclis kararı aldıklarını anlatan Başkan Geylani, “Cumhuriyet Caddesi ve dikey yollarla ilgili özellikle masa ve sandalye işgalleri için kararımızı aldık. Bu konuyu esnaflarımıza da ilettik. Eskiden bu masa ve sandalye işgalleri Tatvan'da normal olarak karşılanıyordu, ama artık bayanlar yoğun olarak bu yolları kullanıyor ve kaldırım işgallerinden dolayı rahatsız oluyorlar. Bunu her platformda da bize iletiyorlar. Bir esnafımızın kaldırıma attığı masa ve sandalye yüzünden yanındaki esnaf bundan zarar görüyor. Çünkü ilçemizde yoğun olarak bayanlar alışveriş yapıyor ve dışarıda oturan vatandaşlardan dolayı hemen yan tarafındaki esnaftan alışveriş yapmak istemiyorlar. Bu da bazı esnaflarımızın para kazanmasına engel oluyor. İşgalleri en çok yapanlar manavlar, marketler ve kahvelerdi. Diğer esnaflarda pek bir sıkıntı yok. Bugün başlattığımız bir uygulama daha var. Artık esnaflar kafalarına göre çöp çıkarıp kaldırıma atamayacaklar. Çöp toplama saatleri var. Bu saatlere herkes uymak zorundadır. Çünkü her 15 dakikada bir biz çöp toplayamayız. Bununla ilgili ne yeterli aracımız var ne de yeterli personelimiz var. Herkes bu kurala uymak zorundadır” dedi.

“5 mahallemizin yollarını bu sene yapıyoruz”

5 mahallenin bütün yollarına bu sene parke yapılacağını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bununla ilgili ihale sürecimiz başladı. Altyapısı tamamlanan Esentepe, Bahçelievler, Şirinevler, Kale mahalleleri ile Karşıyaka Mahallesi'nin de biten kısımlarını bu yıl içerisinde bütün yollarını parke ile döşeyeceğiz. Mahallelerimize semt sahaları yapmak için şu an arkadaşlarımız uygun arazi arayışı içerisine girdiler. Nerede yer bulursak çocuklarımızın vakit geçirebilecekleri semt sahaları ve parkları yapacağız. Projelerimizden biri olan ücretsiz Wİ-Fİ hizmetimiz için çalışmalarımız da başladı. 15-20 gün içerisinde sahil bandında ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Şarj istasyonları kuracağız o bölgelere. Güvenlik amaçlı ücretsiz Wİ-Fİ'den yararlanacak olanlar TC Kimlik Numarası üzerinden bu hizmetten yararlanabilecek. Güneş enerjisi ile ilgili 5 megavat talebimiz oldu. Mevcut olan 1 megavati büyüterek belediyemiz kendi elektriğini üretip büyük bir yükten kurtulmayı planlıyoruz. Bisiklet yolu ile ilgili projemiz var. Yakında buraya gelip keşfi yapılacak. Arıtma tesisinin revizesi ile ilgili proje çalışmalarına başladık. İlgili genel müdürlüğümüz ile de görüştük. Orada oluşan kokuyu önlemek amacıyla çalışmalara başladık. Tatil köyü projemiz var. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Bu projemizi gerçekleştirirsek büyük bir turizm patlaması yaşarız. Geçenlerde Arap ülkelerinde turizm acenteciliği yapan firma yetkilileri Tatvan'a geldiler. Onlar ile bir toplantı gerçekleştirdik. Eğer bunların içinden bir yatırımcı bulursak, bölge turizminde söz sahibi oluruz. Bunun yanında toplu konut ile ilgili çalışmalar başlattık. Arazi tahsislerimiz var. Araziler ile ilgili taleplerimizi gerekli bakanlıklarımıza ilettik. Bakanlıklarımızdan olumlu cevap alırsak protokol çalışmalarına da başlayacağız. Evde bakım hizmetine başlıyoruz. Özellikle ağır engelli vatandaşlarımız için berber hizmeti vereceğiz. Projelerimizden biri olan Kültür ve Sanat Atölyesi çalışmalarına başladık. Eski belediye binasında dersliklerimiz yapıldı. Yakın bir zamanda hizmete açacağız. Bilgi evi ve etüt merkezi yakında açılıyor. Etüt merkezimizden zaman kavramı olmayacak. Öğrenciler 7/24 istedikleri saatte gelip ders çalışabilecekler.”