Bitlis'te hayvan hastalıklarına karşı aşılama çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te hayvan hastalıklarına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşı çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi. Çelik, “Yıl içerisinde, il merkezi ve 6 ilçemizde büyükbaş hayvana proje kapsamında şap aşısı, brusellozu, Lumpy Skin Disease (LSD), koyun keçi vebası ve isteğe bağlı olarak brusellozu ve şap aşısı koruyucu olarak uygulandı. Bitlis'te yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara kulak küpesi çalışmaları da devam etmektedir” dedi.

Aşılanmanın önemine de değinen Çelik, şap hastalığının bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında kayıplara neden olmaktadır. Özellikle hastalığa karşı son derece hassas olan genç hayvanlarda ölümlere yol açmaktadır. Hastalıktan korunmanın yolu, 1 aydan büyük tüm hayvanların altı ay aralıklarla yılda iki kez aşılanmasıdır. Kampanya esnasında tüm sığır cinsi hayvanlar şap aşısı ile aşılanacaktır. İlk defa aşılanan sığır cinsi hayvanlara 1 ay sonra ikinci kez rapel aşılama yapılacaktır. Aşılama kampanyası çerçevesinde tüm yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburidir. Şap aşısı yapılmamış hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu, yani sevk raporu düzenlenmemektedir. Ayrıca, buzağı desteklemesinden faydalanmak için buzağıların şap aşısı ile aşılanmış olmaları şarttır. Yetiştiricilerimizin aşılama kampanyasına duyarlı olması ve görevli personelimize gerekli kolaylığı göstermesi hayvanlarının sağlığı ile verimi yönünden büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.