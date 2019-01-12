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Bitlis'te kayak sezonu açıldı

Bitlis’te hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezlerine akın etti.

Bitlis'te hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezlerine akın etti.


Kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla Bitlis merkezdeki Erhan Onur Güler ve El Aman Hanı kayak merkezleri doldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Kamp Eğitim Merkezi Kayak Tesisi Şefi Volkan Uslu, kuruma bağlı Erhan Onur Güler Kayak Tesisinde sezonunun başladığını söyledi. Uslu. “Tesisimizde serbest kayan vatandaşlarımız var. Sporcularımız da çalışmalarına devam ediyor. Tesisimiz çok güzel ve hiçbir sıkıntımız yok. Önümüzdeki hafta Bitlis Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce Kayak Temel Eğitim Kampını başlatacağız. Kampa yapılacak müracaatlarda, malzemesi olan sporcuları alacağız. Kampta 600'e yakın sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren tesisimiz 15 gün sürekli çalışacak. Kaymaya gelenler olduğu sürece, her gün tesisimizi çalıştırabiliriz” dedi.


Hafta sonu ve havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise, geçen yıl karın yağmadığını ve kayak yapamadıklarını belirterek, geçen yılın acısını bu yıl çıkaracaklarını söylediler.

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