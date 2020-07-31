İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te şehit ailelerine bayram ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.


Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekâtında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt'un ailesini ziyaret eden Vali Kılıç, şehidin babası Feyyaz Kurt ve ailesiyle yakından ilgilendi. Devletin tüm kapılarının şehit ailelerine her zaman açık olduğunu ifade eden Kılıç, tüm şehit ailelerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.