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Bitlis'te teröristlere ait sığınak ve patlayıcı ele geçirildi

Bitlis’te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen terör operasyonunda teröristlere ait 1 adet sığınak, toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen terör operasyonunda teröristlere ait 1 adet sığınak, toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca terörle mücadele kapsamında 12 Nisan günü Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan-36 Operasyonu ve Hizan ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Üstçavuş Recep İnce-16 Operasyonu'nun icra edildiği bildirildi. Operasyon kapsamında 1 adet sığınak, toprağa gömülü vaziyette 1 kilogram plastik patlayıcı, 6 adet patlayıcı kalıbı, 190 metre infilaklı fitil, 15 adet elektronik EYP anahtar takımı, bin 15 metre kablo, 5 adet 12 volt akü, 250 metre bakır kablo, 89 adet büyük pil, 22 adet orta boy pil, 3 adet tüp başlığı ve çeşitli muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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