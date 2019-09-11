Günkırılı kadınlar, ekmeklerini çamurdan çıkarıyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde lavaş ekmeği ve büryan kebabının olmazsa olmazlarından olan tandırlar, çok sayıda kadına iş kapısı oldu.

Kadınlara uzun yıllardır ekonomik özgürlük, genç kızlara ise elde ettikleri gelir ile çeyizlerini hazırlama imkanı sunan tandır yapımı, hem beldenin hem de ailelerin ekonomisine büyük kazanç sağlıyor. Beldede uzun yıllardır yapıp sattıkları tandırlarla geçimlerini sağladıklarını belirten Hakan Ukuşlu, 700 haneli beldenin büyük çoğunluğu geçimlerini yapıp sattığı tandırla sağladığını söyledi. Dağların yamacından çıkardıkları kırmızı topraktan yapılan tandırları, uzun süren uğraşların ardından hazır hale getirdiklerini anlatan Ukuşlu, beldede bir kadının günde üç adet yapıldığını ve tamamlanan tandırların kurutulduktan sonra kamyonlarla evdeki erkekler tarafından çeşitli illerde pazara sunulduğunu ifade etti.

"Tandırları biz kadınlar, satışını ise erkekler yapıyor" diyen Soyalan, Edirne'den Van'a kadar birçok ilde sattıkları tandırların belde için önemli gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

Tandır yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Günkırı'lı kadınlar , "Dağın eteğinden çıkartılan toprağı öncelikle kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra tekrar ıslattığımız toprağı elimizle yoğuruyoruz. İyice yoğrulan toprağı kıvama gelmesi için bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra tandırı üç aşamada yapmaya başlıyoruz. Öncelikle alt tabakasını yapıp sonra yine kurutuyoruz. Alt kısım tamamlandıktan sonra orta tabakayı yapıp kurutuyoruz. Biraz kuruduktan sonra elimize aldığımız tahtalar yardımıyla iç ve dış yüzeylerini düzleştiriyoruz. Son aşamada ise üst bölümü olan ağız kısmını yapıp tandıra son şeklini veriyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak günde üç adet tamamlanan bir tandırı 50 liradan satıyoruz. Özel olarak tandır isteyen müşterilerimize ise 100 liradan satıyoruz. Tandırları biz kadınlar, satışını ise erkekler yapıyor. Tandırları, Edirne'den Van'a kadar birçok ilde satıyoruz" dediler.

Ukuşlu ailenin reisi Hamza Ukuşlu ise, evdeki kadınların yaptığı tandırları kamyonlara yükleyip yurdun değişik illerini götürdüklerini anlattı. Evde 50 liraya sattıkları tandır fiyatının satıcıya ulaşana kadar 150 liraya çıktığına dikkat çeken Ukuşlu, "Tandırları gelip beldeden alanlarda oluyor. Bizim kamyonlara yükleyip il dışına götürüp sattığımız da oluyor. Ancak arada yüzde 50 civarında bir fark oluyor. Beldede tandırı 50 liraya satarken, il dışına götürdüğümüz de ise masraflar attığı için bu masraflar hem bizi hem de satıcıyı olumsuz etkilediğinden fiyat 140-150 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.