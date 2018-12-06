Kaymakam Özkan'dan kontrol noktası ve karakol ziyaretleri

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede bulunan polis ve jandarma güvenlik kontrol noktaları ile jandarma karakollarını ziyaret etti.

Sık sık ilçede bulunan güvenlik ve kontrol noktaları ile jandarma karakollarına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez de İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ile birlikte ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktası, Yelkenli ve Kaynarca Jandarma Karakollarını ziyaret etti. Ziyarette yeni yapılan karakol binalarını da inceleyen Kaymakam Özkan, burada görev yapan güvenlik güçleri ile de biraya geldi.

Karakollardaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, dönüş yolunda ise son olarak ilçe girişinde bulunan polis güvenlik ve kontrol noktasını ziyaret ederek bilgi aldı.