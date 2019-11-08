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Tatvan'da Mevlit Kandili programı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programına, ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, gecenin önemine dikkat çekerek herkesin Mevlit Kandili'ni kutladı. Program kapsamında ayrıca Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

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