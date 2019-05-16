Türkiye Belediyeler Birliğine üye seçimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Türkiye Belediyeler Birliğine (TBB) üye seçimi yapıldı.

Kültür Merkezinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın doğal üye seçildiği seçimlerde; AK Parti 2 asil ve 1 yedek üye ile temsil hakkı kazandı. Seçimler sonucunda asil üyeliklere Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ve Bitlis Belediyesi Encümeni Hasan Oruk, yedek üyeliklere ise Kerem Çabuk ve Sertaç Tabak seçildi.