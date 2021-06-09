Aşıya karşı vatandaşları bilinçlendirmek için stant açtılar

Bolu'da, vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve randevu alamayanlara yardımcı olunması için stant açıldı.

Bolu'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve farklı sebeplerden dolayı aşı randevusu alamayanlara destek olmak için ‘Aşı randevu ve bilinçlendirme standı” açıldı. Kent Meydanı'nda açılan ve sağlık görevlilerinin bulunduğu standa gelen vatandaşlara isteklerine göre aşı randevusu alınabiliyor. Ayrıca, hastaneye gidemeyecek olanlar da görevliler tarafından aşı olması için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor. Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan son Türkiye geneli korona virüs haritasında yüz binde 110'luk oranla en üst sırada yer alan kentte, aşı ve randevu standının halk pazarlarında da kurulacağı öğrenildi.