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Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Bolu’nun Göynük ilçesinde 2 kat ahşap evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2 kat ahşap evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Çobukköy köyü Seki mahallesinde yalnız yaşayan Fatma Giren'e (65) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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