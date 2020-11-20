Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2 kat ahşap evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Çobukköy köyü Seki mahallesinde yalnız yaşayan Fatma Giren'e (65) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.