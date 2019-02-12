İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, haksız fiyat artışına karşı denetimler sürüyor

Bolu’da, açık ve kapalı pazar yerlerinde, marketlerde, manavlarda ve toptancı halinde haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Bolu'da, açık ve kapalı pazar yerlerinde, marketlerde, manavlarda ve toptancı halinde haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştiriliyor.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bolu Defterdarlığı iş birliği ile pazar alanı, manav ve marketlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimler devam ediyor.


Yapılan denetimlerde elma, domates, yeşil soğan, marul, biber, kuru soğan, patates, ıspanak gibi 19 ürüne ilişkin denetim yapıldı. Ayrıca 12 ay boyunca en çok tüketilen portakal, elma, biber, domates, kuru soğan, patates ve ıspanak gibi 31 ürünle ilgili olarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında, mevsimine göre belirlenen aylarda toplamda 39 üründe fiyatlar inceleniyor.


İlgili birimler tarafından denetimlerin market, manav ve satış yerlerinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.