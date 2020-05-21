İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, aileleri ile bayramlaşmak için Türkiye’ye gelerek karantina altına alınan çocuklara, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü personeli tarafından oyuncak ve balon hediye edildi.

Bolu'da, aileleri ile bayramlaşmak için Türkiye'ye gelerek karantina altına alınan çocuklara, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü personeli tarafından oyuncak ve balon hediye edildi.


Kırgızistan'da yaşayan ve Ramazan Bayramı'nı aileleri ile geçirmek isteyen 146 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildikten sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde bulunan Hayrettin Tokadi Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı. Karantinada sürecini yurtta geçiren çocuklara, Kredi Yurtlar Kurumu personeli, balon ve oyuncakla sürpriz yaptı. Odaların kapılarını çalan personel, getirdikleri balon ve oyuncakları çocuklara hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.