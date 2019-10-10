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Elif'in Düşleri, 14 Burda AVM'de

Bolu’da, Esas 14 Burda’nın düzenlediği Elif’in Düşleri’ etkinliğinde minik ziyaretçiler doyasıya eğlenecek.

Bolu'da, Esas 14 Burda'nın düzenlediği Elif'in Düşleri' etkinliğinde minik ziyaretçiler doyasıya eğlenecek.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından kurulan ve Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 14 Burda AVM, 12 - 13 Ekim tarihlerinde minik ziyaretçilerine, ekranlarda severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri' ile meyve ve sebzeleri keşfederek faydalarını öğrenmeyi sağlayacak.


Esas 14 Burda AVM'de 12 - 13 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı ‘Elif'in Düşleri' etkinliği saat 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak.

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