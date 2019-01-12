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Orman köylüleri, eksi 5 derede ekmek mücadelesi veriyor

Bolu’da, Silvikültür Programı’nda yer alan Işık Boşaltma Kesimi çalışmalarına katılan orman köylüleri eksi 5 derecede para kazanma mücadelesi veriyor.

Bolu'da, Silvikültür Programı'nda yer alan Işık Boşaltma Kesimi çalışmalarına katılan orman köylüleri eksi 5 derecede para kazanma mücadelesi veriyor.


Bolu'da, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, 2019 yılı Silvikültür Programında yer alan Işık Boşaltma Kesimi çalışmalarına başlandı. Kesim çalışmalarını yerinde inceleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, 34 nolu sarıçam gençleştirme bölmesinde toplam bin 679 metreküp damga yapılarak üretime verildiğini belirterek, “Boylu ve kalın ağaçların, standartlara uygun bir şekilde boylanıp, bir ağaçtan çıkması öngörülen sınıf ve boylarda kaliteli emvallerin üretilerek, orman ürünleri pazarının ihtiyaçlarının karşılanacak” dedi.


Eksi 5 derecede ve bin 500 metre rakımda para kazanmaya çalışan orman köylüsüyle de sohbet eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, işçilerin talep ve önerilerini dinleyerek, güvenlik tedbirlerine uyarak dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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