TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0

TFF 1.
Lig'in 4. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Kocaelispor karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Kassongo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alican Özyürek'in sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser'in sert şutu kaleci Selmani'de kaldı.
41. dakikada Zahit Çınar'ın ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kassongo'nun şutunda top ağlara gitti. 2-0
48. dakikada Bregu'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kassongo'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Novak'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Göktuğ Hazar Erel
Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Bregu (Arda Köksal dk. 84 ?), Roshi, Eray Ataseven (Novak dk. 58), Zahit Çınar, Ali Keten (Emin Bayram dk. 74), Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Tugay Kaçar dk. 58), Kassongo
Yedekler: Ömer Alıcı, Odah, Hakan Bilgiç, Talha Erdoğan, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Musa Nizam, Atila Turan, Omolo (Diogo dk. 74), Semih Karadeniz, Mehmet Taş, Yılmaz Özeren (Kubilay Yavuz dk. 37), Mandjeck, Pereira (Segura dk. 46), Benhur Keser (Mevlüt Erdinç dk. 46), Bahattin Köse (Ndlovu dk. 46)
Yedekler: Doğukan Kaya, Mevlüt Çelik, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir,
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Alican Özyürek (dk. 2), Kassgongo (dk. 41) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Ali Keten, Zahit Çınar (Boluspor), Omolo (Kocaelispor)