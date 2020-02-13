Burdurlu oda ve iş adamlarından eğitime destek

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında Burdur'da 3 meslek odası ve 12 sanayicinin verdiği destek ile okullardaki fiziki alt yapıları güçlendirilecek.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve il Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın çalışmaları ile oda yöneticileri ve işadamları bir araya gelerek ortak protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Bugün ilimiz adına güzel bir buluşma gerçekleştiriyoruz 3 meslek kuruluşu Ziraat Odası, Ticaret Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile 12 sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik. Amacımız geçen hafta içinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilimizdeki okulların fiziki mekan olarak desteklenmesi ve Milli Eğitim Bakanlığımızın son dönemde çok üzerinde durduğu okullarımızın alt yapısının gelişmesi ve görerek öğrenmeleri için fiziki şartların desteklenmesi adına sizlerle bir araya geldik. Yenilikçi sınıfların oluşturulması ile çocuklarımız görerek, yaparak, bizzat tatbik ederek öğrenmek için sizlerin destekleri ile eğitimde önemli yol alacağız" dedi.

Şıldak, "Bu projenin içinde bulunan okul idarelerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz hayırseverlerimizin bu desteği ile daha güçlenmiş oluyorlar ve moral buluyorlar” diye konuştu.