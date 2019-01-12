100 saatlik görüntü sayesinde benzinlik hırsızları yakalandı

Bursa'da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 şüpheliyi, jandarma ekipleri 50'den fazla güvenlik kamerasındaki 100 saatlik video görüntülerini izleyerek yakaladı.

Olay, 7 Ocak Pazartesi günü Yenişehir-İznik kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi Edinilen bilgiye göre, saat 06.20 sıralarında beyaz renkli bir otomobil ile gelen yüzleri maskeli iki kişi, market bölümünün kapı kilidini kırarak, 110 paket sigara ve kasada bulunan 150 TL'yi çaldı. Şüpheliler, aynı gün Yenişehir-Bursa karayolu üzerinde bulunan farklı bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama ünitesinin kilidini kırarak içerisindeki bozuk paraları almak isterken istasyon görevlileri tarafından fark edilince kaçtı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 50'den fazla kameradan alınan yaklaşık 100 saatlik video görüntüleri ile 450 aracın plaka tanıma sistemi kayıtlarını incelendi. Hırsızlıkta kullanılan araca sahte plaka takıldığı ve kiralık olduğu tespit edildi. Operasyonun startını veren ekipler, H.C.A. ve İ.H.'yi Bursa merkezde yakalayarak gözaltına aldı.