15 Temmuz şehitleri anılıyor

Törenler 13 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'da Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yapılacak ‘Devrilmeyen Bayrak Atölyesi' ile başlayacak. Merinos Müzeler Atölye Alanı'nda da 13.00-15.00 saatleri arasında ‘Kırmızı Beyaz Bileklik Atölyesi' yapılacak. Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde saat 14.00'da 15 Temmuz Belgeseli, Kent Müzesi önünde de saat 21.15'te ‘Börü' filminin gösterimi yapılacak. Devrilmeyen Bayrak Atölyesi ve Kırmızı Beyaz Bileklik Atölyesi 14 Temmuz Pazar günü de aynı saatlerde gerçekleştirilecek. Bursa Göç Tarihi Müzesi'ndeki 15 Temmuz belgeseli gösterimi Pazar günü 11.00-14.00 saatleri arasında yapılacak. Yine Pazar günü saat 12.00'da Akçalar'da Rahvan Koşusu yapılacak. Demokrasi Şehirlerini Anma Zirve Tırmanışı programı lisanslı 100 dağcı ile Pazar günü yapılacak. Dağcılar saat 10.00'da Merinos AKKM Güney Kapısı'ndan hareket edecek.

15 Temmuz Pazartesi günü etkinlikleri ise 13.20'de Ulucami'de lokma dağıtımı ile başlayacak. Tayyare Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da 15 Temmuz Sergisi açılacak ardından da Heykel Valilik önünden Demokrasi Meydanı'na kadar Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikler 19.45'teki belgesel gösterimi ile start alacak. Saat 21.15'teki mehter takımı konserinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlenecek ve sonra protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. 22.00'daki Ahmet Yenilmez'in 1071 Malazgirt'ten 15 Temmuz'a sunumunun ardından, 15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz'u anlatacak. 23.15'deki kahramanlık türküleri dinletisinin ardından 00.13'te sela okunmasıyla faaliyetler sona erecek.

Hâfızalardan silinmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı illegâl bir kalkışma yaşandığını hatırlatarak, milletin paralarıyla alınmış silahlarla devletin ele geçirilmeye çalışıldığını ancak, güvenlik güçleri ile vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekleri sayesinde, kalkışmanın bertaraf edildiğini söyledi. 15 Temmuz sonrasında Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ‘tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet' kavramları etrafında nasıl bir bütün olunacağını bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Ortak değerlerimizin korunması noktasında fikir ayrılıkları bir kenara bırakılmış, ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında tek yürek olunmuştur. Bu olaylar neticesinde gayretimiz odur ki; Türk milleti olarak içimize çöreklenmiş şer odaklarından, terör örgütlerinden kurtulup “Yeni Türkiye'yi” inşa sürecinde güçlü bir demokrasi ile yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasının ardından, ellerimizde Türk bayrakları ile sokaklara koşup meydanları doldurarak irademize sahip çıktık. Darbeye kalkışan FETÖ/PDY'ye karşı halkımızın verdiği tepki, şanlı tarihimize yeni kahramanlıklar eklerken, demokrasi tarihini yeniden şekillendirecek ve dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı. Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak ülkemizin aydınlık geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar bir kaç neslin hafızasından hiç silinmeyecek. Öyle ki o gün yaşananlar gelecek kuşaklara da anlatılarak, birliğimizi, dirliğimizi diri tutmamızı sağlayacak bir bilinç oluşturacaktır. Bu yüzden 15 Temmuz'u unutmadık unutmayacağız” diye konuştu.