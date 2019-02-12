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9 yaşındaki müzik dehası Arya Su büyük ödülünü Newyork'ta aldı

Bursa’da 6 yaşında piyano çalmaya başlayan ve dünyanın önemli şehirlerinde konserler veren 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, önemli müzik ödüllerinden birisi olan Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci oldu.

Bursa'da 6 yaşında piyano çalmaya başlayan ve dünyanın önemli şehirlerinde konserler veren 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, önemli müzik ödüllerinden birisi olan Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Arya Su, ödülünü dünyanın en prestijli salonlarından biri olarak kabul edilen Newyork'taki Carnegie Hall'de törenle aldı. Minik dahi, törende mini de bir konser verdi.


Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'in Sanat Kurulu'nu oluşturduğu ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesindeki 42 üstün yetenekli sanatçıdan biri olan 9 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç, Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda jüriden tam puan aldı. 9 yaşındaki Su, birincilik ödülünü aldığı Amerika'daki Carnegie Hall'da bir de performans sergiledi.


Newyork'taki ödül törenine ailesinin yanısıra Türk konsolosluğu yetkilileri de katıldı.


Dünyaca ünlü piyanistler Fazıl Say, İdil Biret, Gülsin Onay gibi olmaya çalıştığını ifade eden Arya Su Gülenç, "Daha yolunda başındayım. Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak beni çok mutlu ediyor" dedi.


Bursa Mithatpaşa İlokulu 3.sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç, sahneye çıkmadan önce heyecanlandığını ancak tuşlara dokununca bunun geçtiğini kaydederek, "Çaldığım parçaya odaklanıp hayal kuruyorum, her parçada farklı duygularla hayal kuruyorum.'' dedi.

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