AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: "Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur"

Bursa'daki afet risklerini belirlemek ve belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla AFAD Bursa İl Müdürlüğü öncülüğünde ildeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Afet Risk Azaltma Planı 1. Çalıştayı' yapıldı.

Çalıştay, Merinos AKKM'de salgın kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken, afet alanında başarılı çalışmalarıyla bilinen akademisyenler tarafından risk azaltma kapsamında sunumlar gerçekleştirildi. AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, müdahale alanında yapılan çalışmaların yanı sıra ilin afet risklerinin azaltılmasının artık zorunluluk olduğu ifade etti.

AFAD Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ise AFAD Başkanlığı olarak İRAP çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini, planın dinamik bir plan olduğu ve planın uygulanması için belediyeler başta olmak üzere tüm paydaşların kilit rol oynadığı, planın belli periyotlarla revize edilmesi gerektiği söyledi.

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu tarafından ise yaşadığımız coğrafyanın afetler açısından hassasiyeti dile getirilerek, bu planın yaşayan bir plan olacağı ve tüm paydaşlarca işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Geçmişte yaşanan ve yaşanması muhtemel afet olayları göz önüne alınarak ve anket çalışması sonucu Bursa'da öne çıkan deprem ve tsunami, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, endüstriyel kazalar, yangın, iklim Değişikliği ve meteorolojik olaylar konularında 5 masa oluşturularak, masalarda görevli kurum temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda Bursa'nın başlıca 5 afet riskinin GZFT analizi gerçekleştirildi. 5 afet riski konusunda il düzeyinde afet senaryoları oluşturularak senaryolara göre alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Çalıştayın 2. ise Haziran ayında yapılması planlanıyor.