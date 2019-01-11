AK Parti Mudanya ilçe başkanından çifte kutlama

İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal'ın belediye başkan aday adaylığı için istifâ etmesiyle yerine tayin olan Av. İnci Söğütlü, yönetim kurlunun belirlenmesinin ardından gazetecileri unutmadı. Söğütlü, Büyükşehir Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere kahvaltı verip günlerini kutladı. İnci Söğütlü, “Başkanlığa gelmemin heyecanı ve yönetim kurulumuzu oluşturmanın sorumluğuyla halka bizi en iyi anlatan gazetecilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu günün benim doğum günüm. Doğum günümü gazeteci arkadaşlarımla paylaşmaktan onur duydum. Vazifemi yol arkadaşlarımla en iyi şekilde îfâ etmek ve AK Parti'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek, belediye seçimlerinde yollara düşmeye hazır olduklarını söyledi.