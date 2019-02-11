Aktaş: “Gönlümüz de kapımız da açık”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demetevler Mahallesi'nde Kütahya Tavşanlı Kızılçukur Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği'nin türkü gecesine katıldı.

Dernek üyeleri Başkan Alinur Aktaş'ı mahallenin girişinde davul zurna ve meşalelerle karşıladı. Dernek lokalinde vatandaşlarla buluşan Alinur Aktaş, “Örf, âdet, gelenek ve göreneklere sahip çıkmalıyız, ama bizim ortak değerlerimiz var, Türk bayrağı gibi Bu gibi geceler de birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin artmasına vesîle olsun” dedi.

Başkan Aktaş, 31 Mart seçimlerine cumhur ittifâkı ile girildiğini hatırlatarak, “Beni ağabeyiniz, kardeşiniz olarak görün. Gönlümüz de kapımız da ardına kadar açık. Heyecanla işimize devam ediyoruz. Bugüne kadar çok güzel işlere imza attık. Yerel seçimlerde adayım ama cumhur ittifâkının da adayıyım. Cumhur ittifâkı bir gönül ittifâkıdır” diye konuştu.

Başkan Aktaş, bugüne kadar imza atılan hizmetlerini ve hatta daha da iyilerini, aynı heyecanla gerçekleştireceklerini kaydetti. Vatandaşlar, Başkan Aktaş'a büyük ilgi gösterdi. Programın solisti Kadir Şahin, Başkan Aktaş'ın isteği üzerine ‘Ormancı' adlı eseri seslendirdi. Tavşanlı Kızılçukur Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Saruhan da kendilerini ziyaret ederek moral veren Başkan Aktaş'a teşekkür etti.