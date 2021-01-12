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Âtıl fabrikanın yağ silolarında çıkan yangın söndürüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde âtıl vaziyette bulunan bir yağ fabrikasının silolarında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde âtıl vaziyette bulunan bir yağ fabrikasının silolarında yangın çıktı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.


Akhisar Mahallesi girişinde bulunan âtıl yağ fabrikasının atık vaziyetteki yağ silolarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple silolardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi İhbar üzerine gelen ekipler silolarda çıkan yangına müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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