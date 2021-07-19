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Bagajda yolculuk yapan koyun kameralara yansıdı

Bursa’da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan koyun kameralara yansırken, bir diğer koyunu ise 6 kişi ancak götürebildi.

Bursa'da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan koyun kameralara yansırken, bir diğer koyunu ise 6 kişi ancak götürebildi.


Kurban Bayramı yakınlaştıkça kurbanlıkların zorlu yolculukları da kameralara yansımaya devam ediyor. Bursa'da bir kişi otomobilinin bagajına koyduğu koyunla trafikte seyir halindeyken bir başka sürücü tarafından görüntülendi.


Diğer yanda ise, 6 kişinin bir koyunla zorlu mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

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