Başkan Aydın futbol camiasını ağırladı

Belediye Başkanı Davut Aydın'a tebrik ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları, STK, özel sektör çalışanları ile birlikte pek çok ziyaretçiyi makamında ağırlayan Aydın, futbol camiasının önemli isimlerini misafir etti. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Vardar, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Kenan Uyanık ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Selim Yolgeçen, Aydın'ı ziyaret etti. Uzun yıllar futbol camiasında hakemlik ve yöneticilik yapan ve halen TFFHGD Bursa Şubesi Başkanvekilliği ile Futbol İl Hakem Gözlemciliği görevine devam eden Aydın, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Aydın ve misafirler hatıra fotoğrafı çektirdi.