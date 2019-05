Başkan Dündar, iftar yemeği dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Eskici Mehmed Dede Aşevi'nde aşçı önlüğünü giyip kazanların başına geçerek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. Başkan Dündar, rahmet, bereket, mağfiret ayı olan ramazanda kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca her akşam bin kişiye iftar yemeği verilen Eskici Mehmed Dede Aşevi'ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara kendi elleriyle iftar yemeği dağıttı. İhtiyaç sahipleri için yılın 365 günü yemek pişirilip dağıtılan aşevinin etrafına kurulan masalar vatandaşlar tarafından dolduruldu. Vatandaşlar iftar saatini beklerken, Başkan Dündar'ın tabaklara doldurduğu yemekler de geleneksel hale gelen elden ele taşımak suretiyle masalara ulaştırıldı.

Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da aşçı önlüğünü giyerek kazanların başına geçen Başkan Dündar, eline aldığı kepçeyle çorba dağıttı. Ramazan ayını büyük bir coşku ve heyecanla yaşadıklarını ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak farklı noktalarda Ramazan ayına özel programlar yapıyoruz. Bu programlarımızdan en önemlisi de aşevlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelmemiz oluyor. Aynı sofra etrafında buluşarak orucumuzu hep birlikte açıyoruz. Osmangazi'de Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Sakarya Kimsesizler Evi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Somuncu Baba Evi olmak üzere 5 farklı noktada her gün yemek dağıtımı yapıyoruz. Ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarımızın iftar sofralarına konuk oluyoruz. İnşallah ramazan ayının bereketi, coşkusu, heyecanı, birliği ve aynı sofrada buluşmanın mutluluğu 12 aya yansır. Allah, her günümüzü böyle birlik ve beraberlik içinde geçirmeyi nasip etsin. Ramazan ayının başta ülkemiz ve şehrimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.