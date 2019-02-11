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Bebek arabasında getirdiği çocuğa hırsızlık yaptırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kadın, züccaciye dükkânında arabayı çocuğa çaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, züccaciye dükkânında arabayı çocuğa çaldırdı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, 10 Şubat tarihinde Yenice Mahallesi'nde saat 14.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta bir çocukla züccaciye dükkânına gelen kadın, etrafı kolaçan ettikten sonra çocuğa ne yapması gerektiğini anlattı. İki çocuğu olan kadın, bebek arabasının içinde olan çocuğu taşırken, bir yandan da 5-6 yaşlarındaki diğer çocuğa ne yapması gerektiğini anlattı. Çocuk önce dikkat çekmemek için orada bulunan oyuncak bisiklete bindikten sonra annesinin markajladığı oyuncakların önüne gelip oyuncak arabayı bebek arabasına koydu. Kadın, daha sonra çocuklarını alıp hızlıca dükkandan ayrıldı.


Çalınan oyuncağa değil, küçük çocuğa üzüldüğünü söyleyen dükkân sahibi Ramazan Ök, “Benim üzüldüğüm nokta çalınan oyuncak değil. O küçük çocuğun hırsızlığa sürüklenmesi. Bu çok üzücü bir olay” şeklinde konuştu.

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