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Bowlingde engeller kalktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi ve Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliği ile ‘Engelsiz Bowling’ faaliyeti düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi ve Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliği ile ‘Engelsiz Bowling' faaliyeti düzenlendi.


Engellilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle sosyal hayatta yer almasını hedefleyen Engelsiz Yaşam Merkezi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Otizmli ve diğer engel gruplarının kaynaşması ve farkındalık oluşturmak maksadıyla düzenlenen bowling etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Engelleri kaldıran programda hayatlarında ilk defa bowling oynayan çocuklar bowling labutlarını sırayla devirerek keyifli anlar yaşadı.

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