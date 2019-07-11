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Burgazspor Üzüm'e emanet

Burgazspor Kulübü, Teknik Direktör Özdemir Üzüm’le anlaşma sağladı.

Burgazspor Kulübü, Teknik Direktör Özdemir Üzüm'le anlaşma sağladı.


Kulüp Başkanı Erdem Karataş, yeni sezonda büyük işler başaracaklarını belirterek, "Kendi imkânlarımız içinde Burgazspor'u daha iyi yerlere getirme gayretinde olarak, Özdemir Üzüm'e yönetim kurulu olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.


Burgazspor'da 1983 yılında futbol hayatına başlayan Özdemir Üzüm ise, 1999 yılına kadar Burgazspor'da futbol oynadığını hatırlatarak, "1999-2002 ile 2012-2014 yılları arasında antrenör olarak görev yaptım ve başka takımlarda da çalıştım. 5 yıl sonra döndüğüm kulübümde çok mutlu ve gururluyum. Bana verilen bu destekle bana güvenenleri mahcûp etmeyeceğim" diye konuştu.

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