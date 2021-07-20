Bursa'da 89 acemi kasap hastanelik oldu

Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen 89 acemi kasap, hastanelerin acil servislerine koştu.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelik oldu. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla hastanelere getirildi. Acemi kasaplar yapılan müdahalenin ardından taburcu oldu. Şu ana kadar 89 vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi. Kimi vatandaş kendi elini veya kolunu kendi keserken, kimi ise başkası tarafından yaralandığını söyledi.