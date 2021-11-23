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Bursa'da ikinci katın balkonunda düşen çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikinci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.



Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Emirhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayışhan Y. (4) ikinci katın balkonunda oyun oynamaya başladı. Balkon korkuluklarına tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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